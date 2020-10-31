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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yedek anahtar Cisse

Yedek anahtar Cisse
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

Erol Bulut’un Antalyaspor karşısında ilk 11’i koruması bekleniyor. Trabzon maçını 2. yarıda girip çözen ise yine kulübede ‘yedek kuvvet’ olacak

Kanarya'da eksiklerin takıma katılmasıyla forma rekabeti arttı. Antalyaspor maçında sahaya çıkacak ilk 11 merakla bekleniyor. Ancak teknik direktör Erol Bulut'un ilk onbirde fazla bir oynama yapması beklenmiyor. Kalede yine Altay olacak. Gökhan, Lemos, Tisserand ve Caner'li defans hattı ile önlerindeki Gustavo ile Ozan Tufan'ın yeri garanti. Trabzon maçında devrede oyundan alınan Jose Sosa'nın da yine ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hücum hattını ise Valencia, Palkas ve Samatta oluşturacak. Trabzonspor maçında 2. yarıda girip 1 gol+1 asist üreten ile Sinan Gümüş, Ademi ve Thiam kulübede yedek kuvvet olacak.

(Fotomaç)

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