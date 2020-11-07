07 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de corona vakası! 3 sporcu 1 teknik ekip çalışanı pozitif çıktı

F.Bahçe'de corona vakası! 4 pozitif
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Öznur Kablo, 3 sporcu ve 1 teknik ekip çalışanının corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden yaptığı açıklamada, kadın basketbol takımına yapılan corona virüsü testleri neticesinde üç oyuncu ve bir teknik ekip çalışanın sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Üç oyuncumuz ve bir teknik ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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