Olympique Lyon Ozan Tufan için gelecek! Resmi teklif yapacaklar
Bu sezon hem Fenerbahçe hem de milli takım ile gösterdiği başarılı performansla gündem olan Ozan Tufan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız devi Olympique Lyon, ara transfer döneminde yıldız futbolcu için sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yapacak. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan Fransız ekibi Lyon'un kıskacında... Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıköy'de oynanan maçı Lyon'un gözlemcisi takip etmişti. Takvim'in haberine göre; Uzun süredir milli oyuncuyu yakından takip eden Lyon'un devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.
ASTRONOMİK RAKAM!
Fransız ekibinin astronomik bir ücretle sarı lacivertlilere teklif götüreceği bildirildi. Ozan Tufan geçtiğimiz sezondan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı... Fenerbahçe Yönetimi'nin Lyon'a vereceği cevap ise merakla bekleniyor. Sarı-Lacivertliler astronomik bir teklif gelmesi halinde transfere izin verecek.
OZAN TUFAN ÇOK İSTİYOR
Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın en büyük hayali Avrupa'da oynamak.
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