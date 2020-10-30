Fenerbahçe'de Marcel Tisserand antrenmana çıkamadı
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin defans oyuncusu Marcel Tisserand karın ağrısı nedeniyle antrenmana çıkamadı.
Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Savunma oyuncusu Marcel Tisserand ise karın ağrısı sebebiyle bugünkü antrenmanda yer almadı.
Sarı lacivertli takım, Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.
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