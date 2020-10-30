30 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand antrenmana çıkamadı

F.Bahçe'de yıldız isim antrenmana çıkamadı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

'de Antalyaspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin defans oyuncusu karın ağrısı nedeniyle antrenmana çıkamadı.

Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Savunma oyuncusu ise karın ağrısı sebebiyle bugünkü antrenmanda yer almadı.

Sarı lacivertli takım, Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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