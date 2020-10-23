23 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe galibiyete hasret! Trabzonspor...

F.Bahçe galibiyete hasret! Trabzonspor...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

'de son 4 sezondur 'u mağlup edemeyen 'de gözler kritik maça çevrildi. Sarı-lacivertliler galibiyet hasretine son vermek istiyor.

'de 'u 4 yıldır yenemiyor. İki takım arasında oynanan son 7 lig maçından 5'i berabere biterken, 2'sini bordo-mavililer kazandı. Son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla elde eden Fenerbahçe, zinciri pazar günü kırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin son zaferinde golleri Fernandao (Pen.) Moussa Sow ve Jeremain Lens atmıştı.
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