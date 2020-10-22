22 Ekim 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 11'e geri dönüyor!
Süper Lig'in 5. haftasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Gökhan Gönül, ligin 6. haftasında oynayacakları Trabzonspor derbisinde ilk 11'de yer alması bekleniyor.
Trabzonspor maçı öncesi takımda Nabil Dirar dışında eksik kalmadı. Gökhan Gönül'ün sakatlığı tamamen geçerken, Mauricio Lemos'un sarı kart cezası sona erdi. Teknik direktör Erol Bulut ilk onbiri belirlemek için çalışmalara başladı. Pazar günü sağ bekte Gökhan, Sangare'den formayı geri alacak. Stoperde ise Serdar Aziz ile Lemos arasında büyük rekabet var. Son karar maçtan önce verilecek. Bulut'un iki isim dışında şimdilik kadroda başka bir değişiklik yapacağı tahmin edilmiyor. Kadıköy'de tek hedef 3 puan olacak.
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