22 Ekim 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 11'e geri dönüyor!

Gökhan 11'e Sangare kulübeye!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.10.2020

Süper Lig'in 5. haftasında cezası nedeniyle forma giyemeyen , ligin 6. haftasında oynayacakları derbisinde ilk 11'de yer alması bekleniyor.

maçı öncesi takımda Nabil Dirar dışında eksik kalmadı. 'ün sakatlığı tamamen geçerken, Mauricio Lemos'un cezası sona erdi. Teknik direktör Erol Bulut ilk onbiri belirlemek için çalışmalara başladı. Pazar günü sağ bekte Gökhan, Sangare'den formayı geri alacak. Stoperde ise ile Lemos arasında büyük rekabet var. Son karar maçtan önce verilecek. Bulut'un iki isim dışında şimdilik kadroda başka bir değişiklik yapacağı tahmin edilmiyor. Kadıköy'de tek hedef 3 puan olacak.

Altay Bayındır'dan flaş Erol Bulut sözleri haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Altay Bayındır'dan flaş Erol Bulut sözleri Altay Bayındır'dan flaş Erol Bulut sözleri
Pelkas'tan Ozan sözleri! Golden sonra... Pelkas'tan Ozan sözleri! "Golden sonra..."
F.Bahçe'nin yaptığı teklif ortaya çıktı! Danny Welbeck... F.Bahçe'nin yaptığı teklif ortaya çıktı! Danny Welbeck...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör