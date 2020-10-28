28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye döndü! İşte yeni görevi

Sosyal medya hesabından duyurdu! İşte Belözoğlu'nun yeni yardımcısı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

Uzun bir dönem forması giyen eski futbolcu , hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübe geri döndüğünü açıkladı. Şahin'in sportif direktörlük görevine getirildiği resmen açıklanan 'nun yardımcılığını yapacağı öğrenildi.

2003-2015 arası tam 12 yıl formasını terleten eski futbolcu , sarı-lacivertli kulübe döndü. Şahin, hesabından yaptığı açıklamada "Yan yana oynarken çok büyük keyif aldığım, bana göre Türk futbolunun en büyük oyuncusu Emre Belözoğlu ile bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'mizin başarısı için beraber olacağız. İnşallah özlediğimiz şampiyonluklar ve kupalarla dolu bir serüven olur. Tekrardan aileme geri dönmek tarif edilemez bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Selçuk Şahin'in sportif direktörlük görevine getirildiği açıklanan 'nun yardımcılığını yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da kendisi için düzenlenen imza töreninde "Kulübede olmayacağım.Samandıra'da liderimiz Erol Bulut. Burada bir sıkıntı yok. Onun başarısı, Fenerbahçe'nin başarısı.Ona iyi bir ortam sağlama görevi bende, Volkan Ballı'da ve Selçuk Şahin'de. Biz, onu korumak için elimizi taşın altına koyacağız." açıklamasını yapmıştı.

Belözoğlu'ndan ilginç imza! İşte o anlar... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli eski futbolcudan Macron'a sert tepki! F.Bahçeli eski futbolcudan Macron'a sert tepki!
Flaş gelişme! Corona virüsü testi pozitif çıktı Flaş gelişme! Corona virüsü testi pozitif çıktı
Bulut'un bilinmeyen Belözoğlu anısı! Newcastle United'a gittiğimde... Bulut'un bilinmeyen Belözoğlu anısı! "Newcastle United'a gittiğimde..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör