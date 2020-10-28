Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye döndü! İşte yeni görevi

Uzun bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Selçuk Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübe geri döndüğünü açıkladı. Şahin'in sportif direktörlük görevine getirildiği resmen açıklanan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacağı öğrenildi.

2003-2015 arası tam 12 yıl Fenerbahçe formasını terleten eski futbolcu Selçuk Şahin, sarı-lacivertli kulübe döndü. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yan yana oynarken çok büyük keyif aldığım, bana göre Türk futbolunun en büyük oyuncusu Emre Belözoğlu ile bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'mizin başarısı için beraber olacağız. İnşallah özlediğimiz şampiyonluklar ve kupalarla dolu bir serüven olur. Tekrardan aileme geri dönmek tarif edilemez bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Selçuk Şahin'in sportif direktörlük görevine getirildiği açıklanan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da kendisi için düzenlenen imza töreninde "Kulübede olmayacağım.Samandıra'da liderimiz Erol Bulut. Burada bir sıkıntı yok. Onun başarısı, Fenerbahçe'nin başarısı.Ona iyi bir ortam sağlama görevi bende, Volkan Ballı'da ve Selçuk Şahin'de. Biz, onu korumak için elimizi taşın altına koyacağız." açıklamasını yapmıştı.

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