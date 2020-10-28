28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Michael Frey'e corona virüsü şoku! Testi pozitif çıktı

Flaş gelişme! Corona virüsü testi pozitif çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

'nin sezon başında ekibi Waasland - Beveren'e kiraladığı İsviçreli golcü Michael Frey'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

'nin 'da Waasland-Beveren takımına kiraladığı Michael Frey'in corona virüsü testi çıktı.

Belçika kulübü, 17 oyuncunun testinin pozitif çıktığını duyururken, bunlardan birinin de Frey olduğu belirtildi. basınına konuşan Frey, asemptomatik olduğunu ve iyi hissettiğini belirtti.

Kiralık transferi için de konuşan 26 yaşındaki oyuncu, "Waasland-Beveren'in benim için doğru ligde, doğru kulüp olduğuna karar verdim. Antwerp çok güzel bir şehir, kız arkadaşım da burayı çok sevdi." ifadelerini kullandı.

Belçika'da 2 maçta forma giyen Frey, 135 dakikada 2 kez ağları sarstı.

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