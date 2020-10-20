20 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin fırtınası! 5 karşılaşmada...

F.Bahçe'de Caner fırtınası! 5 karşılaşmada...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

'de Novak ile gireceği forma rekabeti merak edilen isimlerin başında gelen adeta sezona fırtına gibi giriş yaptı.Tecrübeli futbolcu son 5 karşılaşmada 3 asist üreterek Erol Bulut'un vazgeçilmezi oldu.

'in dönüşü muhteşem oldu. 4 yıl sonra tekrar sarı- lacivertli formayı giyen 32 yaşındaki oyuncu 5 maçta 3 asist yaparak klasını belgeledi. Caner'in dönüşü orta kalitesini de artırdı. Sarı- lacivertliler 5 maçta 94 orta yaparken, 27'sinde isabet kaydetti. Maç başına 27.5 ortada 3.4 isabet ortalaması (% 28) tutturdu. Caner 11'i isabetli 35 orta ile başı çekti. ( Fotomaç)
Göztepe 2-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

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