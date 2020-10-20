20 Ekim 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Caner Erkin fırtınası! 5 karşılaşmada...
Fenerbahçe'de Novak ile gireceği forma rekabeti merak edilen isimlerin başında gelen Caner Erkin adeta sezona fırtına gibi giriş yaptı.Tecrübeli futbolcu son 5 karşılaşmada 3 asist üreterek Erol Bulut'un vazgeçilmezi oldu.
Caner Erkin'in dönüşü muhteşem oldu. 4 yıl sonra tekrar sarı- lacivertli formayı giyen 32 yaşındaki oyuncu 5 maçta 3 asist yaparak klasını belgeledi. Caner'in dönüşü orta kalitesini de artırdı. Sarı- lacivertliler 5 maçta 94 orta yaparken, 27'sinde isabet kaydetti. Maç başına 27.5 ortada 3.4 isabet ortalaması (% 28) tutturdu. Caner 11'i isabetli 35 orta ile başı çekti. ( Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama