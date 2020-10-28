Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen ve imza töreni Ülker stadyumu'nda gerçekleşen Emre Belözoğlu!ndan flaş bir açıklama geldi. Belözoğlu,"Ben kulübede olmayacağım, Samandıra'da bizim liderimiz Erol Bulut" dedi.

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, kendisi için düzenlenen imza töreninde birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tek sorumlunun teknik direktör Erol Bulut olduğunu belirten Belözoğlu, "Ben kulübede olmayacağım, samandıra'da bizim liderimiz Erol Bulut" dedi.

"TRANSFER ŞAMPİYON YAPMIYOR"

Sarı-lacivertli takımın bu sezon yaptığı transferlerde büyük pay sahibi olan Emre Belözoğlu, bu konuyla ilgili ise, "Doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe önümüzdeki senelerde daha güçlü olacak. Transfer, şampiyon yapmıyor. Planlamamızı şu an için belki senelik yapıyoruz ama bunu 5-10 sene devam ettirerek yapacağız." ifadesini kullandı.



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