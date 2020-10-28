28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den KAP bildirimi!

F.Bahçe'den KAP bildirimi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

Son dakika haberi: 'nun sportif direktörlük görevine getirildiğini 'na () bildirdi.

Son dakika haberi: , 'nun sportif direktörlük görevine getirildiğini 'na () bildirdi.
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