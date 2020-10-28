28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ali Koç: Erol Bulut seçimini Emre Belözoğlu ile beraber yaptık

Erol Bulut seçimini Emre ile beraber yaptık
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

'de bir süredir merak edilen 'nun görevinin ne olacağı konusu gerçekleşen basın toplantısı ile belli oldu. Başkan Ali Koç yapmış olduğu açıklamada teknik direktör seçimini Emre Belözoğlu ile yaptıklarını açıkladı.

'de , bir süredir beklenildiği gibi sportif direktörlük görevine getirildi. Deneyimli futbol adamının yeni görevi, düzenlenen basın toplantısı ile resmen duyuruldu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör seçimini Emre Belözoğlu ile birlikte yaptıklarını söyledi ve şunları kaydetti:

Emre'nin ilk söylediği şeylerden birisi takımda futbol aklı olmadığıydı. Bu sezon hoca seçimimizde de Emre ile birlikte oturup düşündük taşındık. Karar verdik. Sonra tek tek transferlerimizi yapmaya başladık. Geldiğimiz noktaya baktığımızda Emre'nin şapkadan tavşan çıkarttığını görebiliriz.

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