Fenerbahçe kaç teknik direktörle görüştü? İşte yanıtı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yaz transfer döneminde teknik direktör konusunda 4 isimle görüştüklerini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon başında Erol Bulut dahil toplam 4 teknik direktörle görüştüklerini açıkladı. Bulut ve Emre Belözoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Koç şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimizde bir hoca seçeceğiz ve onunla devam edeceğiz dedik ama maalesef böyle olmadı. Umarım bundan sonra Erol Hoca ile uzun süre çalışırız.

"TOPU TOPU 4 HOCAYLA GÖRÜŞTÜK"



Topu topu 4 hocayla g��rüştük. Tabii bu arada Erol Bulut, Alanyaspor ile kupa finaline gidiyordu. Sonra ben Alanyaspor Başkanı Sayın Çavuşoğlu'nu aradım. Ona 'Hocanızla görüşmek istiyoruz, müsaadenizle görüşebilir miyiz?' dedim. O da, Görüşmemenizi tercih ederim' dedi.

Kulübün formasını giymiş iki kişiyle futbolu götüreceğiz. Erol Hoca bence kariyerinin zirvesine Fenerbahçe'de ulaşacak. Biz olalım, olmayalım, Emre de yıllarca bu camiaya hizmet edecek."

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