29 Ekim 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika'ya konuk oluyor

F.Bahçe Beko Maccabi Playtika'ya konuk oluyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

'nin 6. haftasında perde bugün açılıyor. F.Bahçe , Maccabi 'ya konuk olacak. TSİ 22.05'te 'da oynanacak mücadeleyi beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.

'nin 6. haftasında perde bugün açılıyor. F.Bahçe , Maccabi 'ya konuk olacak. TSİ 22.05'te 'da oynanacak mücadeleyi beIN Sports 3 canlı yayınlayacak. İlk 2 maçını kazanarak Euroleague'ye iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler son 3 karşılaşmasından yenilgi ile ayrıldı.


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