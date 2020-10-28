28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray itirafı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

'de sportif direktörlük görevine getirilen 'ndan basın toplantısında flaş itirafı geldi. Belözoğlu,"Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu" ifadelerinde bulundu.

'de sporitf direktörlük görevine getirilen , imza töreninde 'ı da unutmadı. Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde Galatasaray'ın önemli bir yere sahip olduğunu belirtirken, eski kulübüne teşekkür etti.

Belözoğlu, kendi sözlerinin yer aldığı videoda, "Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu. Bana kattıkları için onlara müteşekkirim" ifadesini kullandı.

Belözoğlu, 1996-2001 yılları arasında forma giydiği Galatasaray'da yıldızını parlatıp, Inter'e transfer olmuştu.

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