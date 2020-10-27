Caner Erkin'den korner açıklaması! "Gökhan Gönül..."
Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Caner Erkin ve Gökhan Gönül uzun yıllardır kornerde sağladıkları uyum ile dikkat çekiyor. Son olarak Trabzonspor maçında da aynı şekilde golü bulan ikilinin bu sırrını Caner açıkladı. Tecrübeli sol bek, antrenmanlarda devamlı bunu çalıştıklarını dile getirdi.
2010-11 sezonundan bu yana birlikte oynayan Fenerbahçe'nin bekleri, 10. sezonlarında da ön direk organizasyonuyla gol bulmaya devam ediyor. Bu sezon Çaykur Rize deplasmanında takıma beraberliği getiren Caner-Gökhan, Trabzonspor karşısında da üçüncü golü Cisse'ye attırdı. Sabah'ın haberine göre, Caner Erkin, yıllardır aynı taktiği uygulamalarına rağmen yine de antrenmanlarda bunun için çalışma yaptıklarını belirtip, "Gökhan ile iyi anlaşıyoruz. Zaman zaman bu ön direk çalışmasını tekrarlıyoruz ki daha iyi yapabilelim. Burada hem benim hem Gökhan'ın payı yüzde 50 diyebiliriz" dedi.
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