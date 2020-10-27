27 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Caner Erkin'den korner açıklaması! "Gökhan Gönül..."

Caner Erkin'den korner açıklaması! Gökhan Gönül...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.10.2020

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri ve uzun yıllardır kornerde sağladıkları uyum ile dikkat çekiyor. Son olarak maçında da aynı şekilde golü bulan ikilinin bu sırrını Caner açıkladı. Tecrübeli sol bek, antrenmanlarda devamlı bunu çalıştıklarını dile getirdi.

2010-11 sezonundan bu yana birlikte oynayan Fenerbahçe'nin bekleri, 10. sezonlarında da ön direk organizasyonuyla gol bulmaya devam ediyor. Bu sezon deplasmanında takıma beraberliği getiren Caner-Gökhan, karşısında da üçüncü golü Cisse'ye attırdı. Sabah'ın haberine göre, , yıllardır aynı taktiği uygulamalarına rağmen yine de antrenmanlarda bunun için çalışma yaptıklarını belirtip, "Gökhan ile iyi anlaşıyoruz. Zaman zaman bu ön direk çalışmasını tekrarlıyoruz ki daha iyi yapabilelim. Burada hem benim hem Gökhan'ın payı yüzde 50 diyebiliriz" dedi.

Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun yeni görevini açıklıyor! İşte o tarih

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Caner ve Gökhan'dan muhteşem dönüş! Caner ve Gökhan'dan muhteşem dönüş!
F.Bahçe Emre Belözoğlu'nun yeni görevini açıklıyor! İşte o tarih F.Bahçe Emre Belözoğlu'nun yeni görevini açıklıyor! İşte o tarih
Bulut soru işaretlerini sildi Bulut soru işaretlerini sildi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör