26 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun yeni görevini açıklıyor! İşte o tarih

F.Bahçe Emre Belözoğlu'nun yeni görevini açıklıyor! İşte o tarih
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

, geçtiğimiz sezon sonunda aktif yaşantısına nokta koyan ve kulüp içerisinde göreve başlayan 'nun yeni görevinin Çarşamba günü saat 14.00'te açıklanacağını duyurdu.

Kulübünde 'nun yeni görevi, Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımının 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile teknik direktör 'un katılımıyla 28 Ekim Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantının saat 14.00'te, Erol Bulut'un basın toplantısının ise saat 16.00'da Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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