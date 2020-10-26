Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun yeni görevini açıklıyor! İşte o tarih
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyan ve kulüp içerisinde göreve başlayan Emre Belözoğlu'nun yeni görevinin 28 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te açıklanacağını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübünde Emre Belözoğlu'nun yeni görevi, 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut'un katılımıyla 28 Ekim Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenleneceği bildirildi.
Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantının saat 14.00'te, Erol Bulut'un basın toplantısının ise saat 16.00'da Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.
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