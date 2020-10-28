28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Dimitrios Pelkas: Harika bir takımdayım

Harika bir takımdayım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

'nin Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, ülkesinin basınına konuştu. İşte o ifadeler...

Yeni transferlerden Pelkas da dün 'da yayın yapan Open TV'ye konuştu.

'nin yıldızı, takım değişimini doğru bir zamanda yaptığını belirtip, "Fenerbahçe harika bir takım. 'nin en büyük takımı. Kariyerim boyunca yaptığım her şeyi PAOK'a borçluyum. Bana yurtdışında oynama fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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