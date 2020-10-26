26 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Cisse yine sahnede! Trabzonspor'u seviyor...

Cisse yine sahnede! Trabzonspor'u seviyor...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

'de ikinci yarıda oyuna dahil olan , önce ’ya asist yaptı. Yetinmedi bir de gol attı ve Trabzon galibiyetinin baş mimarlarından oldu.

'de işbaşı yaptı. Alanya'dan transfer edilen ve oynadığı ilk 2 maçı es geçen tecrübeli futbolcu, 'a patladı. Teknik direktör Erol Bulut çok doğru bir hamle ile ilk 45 dakikada etkili olamayan Sosa'yı kenara alıp Cisse'yi sahaya sürdü. Müthiş bir hırslı bir şekilde maça giren ve Trabzonspor'u ısırmaya başlayan Senegalli, önce 55. dakikada 'yı golle buluşturdu. Bu golle Fenerbahçe 2-1 öne geçti ve rahat nefes aldı. Bu asistle moral bulan Cisse, 72'de ise farkı açan golü ağlara yolladı.

BİR TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Edgar Ie'nin ön direkte kafayla vurduğu top altı pas içine düştü. Arka direkte pozisyonu takip eden Senegalli, kafayla golü buldu: 3-1. Fenerbahçe formasıyla oynadıkça çok şeyler yapacağının sinyallerini veren Papiss Cisse'nin ayrıca bir topu da direkte patladı. 90+4. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasına altı pas önünde kafayla vurdu ve top üst direkten döndü. 1 gol ve 1 asistle Trabzonspor maçına damga vuran Cisse, taraftarların da büyük sevgisini kazandı. (Fotomaç)
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