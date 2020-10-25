25 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Serdar Aziz kadroda neden yok? Erol Bulut açıkladı!

Serdar Aziz kadroda neden yok? Erol Bulut açıkladı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - derbisi öncesinde Bulut'tan kritik bir açıklama geldi. Genel derbi değerlendirmesi yapan , kadroda yer almayan hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Serdar Aziz'in kadroda yer almama sebebi...

'in 6. haftasında oynanacak olan derbi öncesi Bulut'tan açıklamalar geldi. maç kadrosunda yer almayan başarılı stoper hakkında da açıklamalarda bulundu.

"NAMAĞLUP İLERLİYORUZ"

"Namağlup devam etmek takıma özgüven getiriyor. İnşallah bugün de galip gelerek aynı şekilde devam ederiz. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Görevimizi biliyoruz, evimizde oynuyoruz ve 3 puan almak istiyoruz."

SERDAR AZİZ NEDEN KADRODA YOK?

Kadroda yer almayan Serdar Aziz hakkında da konuşan Erol Bulut, "Serdar'da bağırsak enfeksiyonu vardı. Lemos iyi performans gösterdi, orada sorun yaşamayacağız." ifadelerine yer verdi.

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