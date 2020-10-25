Son dakika: Serdar Aziz kadroda neden yok? Erol Bulut açıkladı!
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kritik bir açıklama geldi. Genel derbi değerlendirmesi yapan Erol Bulut, kadroda yer almayan Serdar Aziz hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Serdar Aziz'in kadroda yer almama sebebi...
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan açıklamalar geldi. Erol Bulut maç kadrosunda yer almayan başarılı stoper Serdar Aziz hakkında da açıklamalarda bulundu.
"NAMAĞLUP İLERLİYORUZ"
"Namağlup devam etmek takıma özgüven getiriyor. İnşallah bugün de galip gelerek aynı şekilde devam ederiz. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Görevimizi biliyoruz, evimizde oynuyoruz ve 3 puan almak istiyoruz."
SERDAR AZİZ NEDEN KADRODA YOK?
Kadroda yer almayan Serdar Aziz hakkında da konuşan Erol Bulut, "Serdar'da bağırsak enfeksiyonu vardı. Lemos iyi performans gösterdi, orada sorun yaşamayacağız." ifadelerine yer verdi.
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