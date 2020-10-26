26 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe seriye son verdi! Tam 9 maç...

F.Bahçe seriye son verdi! Tam 9 maç...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

en son Aralık 2016'da mağlup ettiği 'u tam 9 maç aranın ardından 3-1 yenerek bu seriye son verdi. Sarı-laciverliler 7'si lig, 2'si kupa maçında 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etmişti.

Süper Lig'de bordo-mavilileri en son Aralık 2016'da 3-0 yenen sarı-lacivertliler daha sonra oynanan 7'si lig, 2'si kupadaki 9 maçta 5 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı. Zinciri dün kıran rakibi önünde Kadıköy'deki yenilmezlik serisini de 24 maça taşıdı. Kanarya 13. galibiyetini alırken, İstanbul'daki diğer 11 mücadele ise berabere bitti. (Fotomaç)
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