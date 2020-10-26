26 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Novak'tan flaş itiraf! "Benim için..."

Novak'tan flaş itiraf! Benim için...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

Sezon başında 'dan 'ye transfer olan derbi mücadelesinde 71. dakikada oyuna dahil oldu. Çekyalı futbolcu maç sonu yaptığı açıklamada "Benim için zor bir gündü. Ama sahada takımım için elimden geleni yaptım" dedi.

'dan transferi eski takımına karşı forma şansı buldu. Bu sezon ilk kez Hatay maçında 22 dakika oynayan Çek futbolcu, dün akşam da 71. dakikada Dimitrios Pelkas'ın yerine oyuna girdi. Eski takımına karşı mücadele ettiği için farklı duygular yaşadığını kaydeden Novak, "Benim için zor bir gündü. Ama sahada takımım için elimden geleni yaptım" diye konuştu. (Fotomaç )
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