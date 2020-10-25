25 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 'VAR' hakemleri belli oldu

İşte F.Bahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemleri!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

Son dakika Fenerbahçe ve haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği zorlu karşılaşmanın VAR hakemleri de belli oldu. İşte o isimler ve detaylar...

Zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde VAR ve AVAR olarak görev yapacak isimler belli oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Maç öncesinde VAR hakemleri de belli oldu. Karşılaşmanın VAR olarak Halil Umut Meler, AVAR Abdülkadir Bitigen ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, yan hakemleri de Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak.

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