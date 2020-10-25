Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 'VAR' hakemleri belli oldu

Son dakika Fenerbahçe ve Trabzonspor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği zorlu karşılaşmanın VAR hakemleri de belli oldu. İşte o isimler ve detaylar...

Zorlu Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesinde VAR ve AVAR olarak görev yapacak isimler belli oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Maç öncesinde VAR hakemleri de belli oldu. Karşılaşmanın VAR olarak Halil Umut Meler, AVAR Abdülkadir Bitigen ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, yan hakemleri de Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak.

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