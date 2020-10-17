17 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de oyuncular hırs küpü!

Kanarya'da oyuncular hırs küpü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda futbolcuların hırslı görüntüleri dikkatlerden kaçmadı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sarı-lacıvertlıler, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maç ve bireysel+taktiksel çalışmalarla antrenmanı sonlandırdı. Oyuncuların hırsı dikkat çekti. Milli takımlardan dönen Filip Novak, Ferdi ve Enner da idmanda yer aldı. Perotti düz koşularına devam ederken, kasık ağrıları süren Rodrigues yine antrenmana katılmadı.

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