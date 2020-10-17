Fenerbahçe'de oyuncular hırs küpü!

Geride bıraktığımız transfer döneminin en hızlı takımı olarak dikkat çeken Fenerbahçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yaptığı sezonun ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı birkaç hamleyle şampiyonluğa ulaşmayı hedeflerken, yönetimin ocak ayında dünya yıldızı futbolcuyu takıma kazandıracağı öne sürüldü. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...