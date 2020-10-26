26 Ekim 2020, Pazartesi
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PENALTI GİBİ KORNER
Trabzonspor karşısında bulduğu 3. golün altında da yine Caner Erkin imzası vardı. 32 yaşındaki yıldız bir kez daha müthiş bir korner kullandı. Arkaya seken topta Papiss Cisse meşin yuvarlağı bomboş kaleye gönderirken zorlanmadı. Karşılaşma sonunda 'maçın yıldızı' Caner Erkin hem teknik direktörü Erol Bulut hem de takım arkadaşları tarafından tebrik edildi. Caner de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. (Fotomaç)
Rakipsiz güç Caner! İşte o istatistik
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edildiğinde eleştiri yağmuruna tutulan Caner Erkin göstermiş olduğu performansla adeta takımın vazgeçilmez ismi haline geldi. Tecrübeli yıldız ilginç bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar...
Kötü geçen 2 sezonun ardından Fenerbahçe bambaşka bir futbol sergiliyor. Geçiş döneminde en büyük pay Caner Erkin'e ait... 32 yaşındaki sol bek, maça damga vurdu. Sarılacivertlilerin ilk yarıda kilitlenen hücumunu, ikinci devrede hiçbir takımın önlem alamadığı ortalarıyla açtı. Tisserand'ın vurup Serkan Asan'a çarpan topun ağlarla buluştuğu korneri kullanan Caner Erkin, ikinci golde de başlangıç pasını verdi.
PENALTI GİBİ KORNER
Trabzonspor karşısında bulduğu 3. golün altında da yine Caner Erkin imzası vardı. 32 yaşındaki yıldız bir kez daha müthiş bir korner kullandı. Arkaya seken topta Papiss Cisse meşin yuvarlağı bomboş kaleye gönderirken zorlanmadı. Karşılaşma sonunda 'maçın yıldızı' Caner Erkin hem teknik direktörü Erol Bulut hem de takım arkadaşları tarafından tebrik edildi. Caner de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. (Fotomaç)
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