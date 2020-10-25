25 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Gücünü hissettir! işte Erol Bulut'un derbi 11'i

Gücünü hissettir
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

'u da yenip lige ağırlığını koymak istiyor. , öğrencilerine galibiyet emri verdi: “Lige iyi başladık. Trabzon’u da kayıpsız geçersek ilk kritik eşiği aşarız, şampiyonluk yarışında önümüz açılır." İşte Erol Bulut'un Trabzonspor derbisi 11'i...

'in 6. haftasında bu akşam 'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Teknik patron öğrencileri ile yaptığı toplantıda 3 puanın önemine dikkat çekerken, "Lige iyi başladık. Trabzon'u da yenersek ilk kritik eşiği aşarız, önümüz açılır. Bu fırsatı kaçırmayalım" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ligde şu ana kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Kanarya kazanırsa 3'te 3 yapacak.

GÖNÜL VE LEMOS 11'E

Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan takımda sarı kart cezası biten Lemos ile sakatlığı geçen Gökhan Gönül maç kadrosuna dahil edildi. İki oyuncunun ve Sangare'nin yerine ilk onbirde sahaya çıkması bekleniyor. Henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra Nabil Dirar ve sırt üstü düştüğü için sıkıntı yaşayan Ferdi Kadıoğlu ise forma giyemeyecek. Pazubandı takacak. Yeni transfer Pelkas ilk kez 'de çimlere ayak basacak.

KİLİDİ SAMATTA AÇACAK

Fenerbahçe'nin gol silahı yine Mbwana Samatta olacak. Tanzanyalı forvet kanat ortaları ve ara paslarla beslenecek. Dimitris Pelkas, Ozan, Sosa ve Luiz Gustavo uzaktan şutlarla, Tisserand, Lemos ile Gökhan ise korner ve duran toplarda gol arayacaklar.

AKBAŞ: FENERBAHÇE FAVORİ

Fenerbahçeli eski futbolcular, "Galibiyet ibresi Kanarya'da" dediler. Saffet Akbaş: F.Bahçe çok iyi bir kadro kurdu. Trabzon ise 3 önemli ismini Sörloth, Sosa ve Novak'ı kaybetti. Fenerbahçe favori. Kemalettin Şentürk: Kadıköy'deki maçlarda hep F.Bahçe öne çıkmıştır.

LOCADA 113 TARAFTAR

Karşılaşmayı maksimum 113 Fenerbahçe taraftarı da izleyecek. Federasyonun aldığı karar ile Ülker Stadı'ndaki localara a it 113 biletin satışı yapıldı. Bilet alan taraftarlar, Trabzonspor karşısında localarda yerlerini alarak sarı-lacivertli takıma destek verecekler.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Sosa, Gustavo, Valencia, Ozan, Pelkas, Samatta

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