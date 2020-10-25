25 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Ali Koç: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz

Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

Başkanı , online gerçekleştirilen Toplantısı’nda üyelere hitap etti. Ali Koç konuşmasında Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkanı , online gerçekleştirilen Toplantısı'nda üyelere hitap etti. Koç, takımın şimdiden şampiyon ilan edilmesinin bir 'tuzak' olduğunu ifade ederek, "Fenerbahçe sezon öncesi hep şampiyon ilan edilir. Ne ile ne de 5 maçla şampiyon olunur, bu uzun maratondur. Fenerbahçe geçen sene de iyi başladı 7. Sırada bitirdi. Tuzaklara düşmeyelim" ifadelerini kullandı. Koç, doğru yolda olduklarını da belirterek, "Sıfır kilometre bir sportif direktör, henüz 3. takımını çalıştıran iyi bir hoca var. Lider ve başarılı bir ekibiz. Çok genç ve dinamiğiz. Kenetlendik. İnşallah bu sene 'o sene' olur" dedi. Koç ayrıca Nisan 2015'te Trabzon Sürmene yolunda Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan kurşunlu saldırının aydınlatılmasını istedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Koç, FBTV'nin artık Youtube'de yayın hayatına devam edeceğini açıklarken, "Youtube'da aylık 500-600 bin TL gelir elde etmeye başladık. Lisesi arazisini de devraldık. 1-2 sene içinde kulübümüze gelir getirecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Eski başkanımız 'a, Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GALATASARAY'A GÖNDERME!

Divanda Ali Koç ile Sertaç Komsuoğlu arasındaki bir konuşma dikkat çekti. Komsuoğlu'nun "YouTube'da yeniden en çok takipçisi olan
spor kulübü olduk. Bizim üyelerimizin tamamı gerçek kişiler" sözleri üzerine Koç, "YouTube'de ilk sırada olduğumuzu düşünüyordum. Yeni mi birinci olduk? Gerçek olmayan kişiler de mi var? O zaman her gün çıkalım, konuşalım, arayı açalım" diyerek, birincilik için yarıştıkları G.Saray'a göndermede bulundu.

28. ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

* Şımarık F.Bahçe havası yaratılıyor. F.Bahçe'nin şeffaf olmadığı söyleniyor. Devre arası transfer yapamadığımızda her şey güzeldi! O zaman limitlere kimse bir şey demedi. Muriç ve Jailson'u satıp, 22 milyon euro katkı yaptık. SPK kurallarına göre her şeyi açıklıyoruz.

* En büyük gelir kalemi yayıncı. Ne alacağımız belli değil. Geçen yıl indirim yapıldı. Yine isteniyor. Kabul etmemiz mümkün değil.

* Alex, Emre Belözoğlu ve için jübile maçını YouTube'den yapabiliriz. Kişi başı 10 TL'ye izletebiliriz ve bu büyük bir gelir kapısı olur.

* 28 şampiyonluğumuz tarihte var, kimse bu tarihi değiştiremez. Er ya da geç bu hakkımızı alacağız.

* Yönetimde 5 yıldız takana kadar, 3 yıldızı takmayalım önerisi var. Enteresan, çarpıcı ve radikal bir öneri. Belki de önümüzdeki sezon 3 yıldızı kaldırabiliriz.

BORÇ 46 MİLYON EURO'YA GERİLEDİ

Başkan yardımcısı Burhan Karaçam, kulübün borcunun 612 milyon euro'dan 460 milyon euro'ya (4.3 milyar TL) gerilediğini açıkladı. takımının harcamaları 93 milyon euro'dan 56 milyon euro'ya geriledi. Döviz cinsinden borçlar da TL'ye çevrildi. Karaçam, bankalarla yapılandırma görüşmelerinin sürdüğünü sürenin 2 yılı ana para ödemesiz 9 yıl olacağını dile getirdi.

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