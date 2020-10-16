16 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi

Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.10.2020

'in 5. haftasında pazar günü 'nin konuğu olacak 'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden antrenmana katılmadı.

'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımda , kasık ağrısı şikayeti nedeniyle antrenmana katılmadı. ile Diego Perotti ise düz koşuyla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, yarın akşam saatlerinde 'ndan kalkacak özel uçakla 'e hareket edecek.

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