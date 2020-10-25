25 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Erol Bulut: Devre arasında konuştuklarımızla maçı çevirdik

Bulut'tan geri dönüş itirafı! Devre arası...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

'in 6. haftasında sahasında 'u 3-1 mağlup eden 'de devre arasında konuştuklarımızla maçı çevirmeyi başardık dedi. İşte o açıklamalar...

'in 6. haftasında sahasında 'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçtan 3-1 galip ayrıldı. maçın ardından, soyunma odasında söylediklerimiz maçı değiştirdi dedi.

Bulut'un açıklamaları şöyle;

Trabzonspor'a karşı 1 attık, 2'yi istedik. 2'yi attık 3'ü istedik. 3'ü attık. 3'ü atınca, 4'ü istedik. 4'ü kaçırdık.

Maça iyi başladık, baskılı başladık, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Yediğimiz gol kendi oyuncularımızın hatasıydı, ilk yarıda istediğimiz baskıyı ortaya koyamadık. İkinci yarı yaptığımız direkt değişiklik maçı etkiledi, direkt hücumu düşündük.

Yaptığımız değişiklikler, soyunma odasında söylediğimiz cümleler maçı değiştirdi.

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

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