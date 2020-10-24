24 Ekim 2020, Cumartesi
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Erol Bulut'un Trabzonspor taktiği! Pelkas...
Fenerbahçe'nin ilk maçında Göztepe filelerini havalandıran Yunan yıldızı Pelkas, Trabzonspor karşısında da ceza alanına yakın oynayacak, sert şutlarıyla gol arayacak. İşte Bulut'un taktik detayları...
Fenerbahçe kariyerine golle başlayan Dimitris Pelkas, yarınki Trabzonspor maçında da önemli görev üstlenecek. Yunan maestro, geçtiğimiz hafta ilk kez forma giydiği deplasmandaki Göztepe sınavında 70 dakika sahada kalırken futbolu ile beğeni toplamıştı. Tekniği, oyun zekası ve sert şutları ile göz dolduran oyuncu, 51'inci dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirip galibiyeti per��inlemişti. Pelkas yarınki mücadele de teknik direktör Erol Bulut'un sürpriz gol ayağı olacak. Yine sol kanatta forma giyecek olan 26 yaşındaki oyuncu, ataklarda ceza sahasına girip Samatta'ya destek verecek, seken topları değerlendirmeye çalışacak. Ayrıca oyun içinde içeri kat ederek uzaktan şutlarla gol arayacak. Pelkas, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'de bu maçların önemini bildiğini belirterek, "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. İlk defa stadımıza çıkacağım. Benim için ayrı bir tecrübe olacak. Kazanmaya odaklandık. Hedefimiz şampiyonluk" demişti. (Fotomaç)
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