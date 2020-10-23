23 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları! Diego Perotti ve Ferdi Kadıoğlu...

F.Bahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları! Perotti ve Ferdi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

, 'in 6. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte, ikinci bölümde ise özel program dahilinde çalıştı. da Perotti gibi özel program dahilinde antrenman yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte, ikinci bölümünde ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. da Perotti gibi özel program dahilinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe, karşılaşmasının hazırlıklarını 24 Ekim Cumartesi günü tamamlayacak.

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