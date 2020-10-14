Fenerbahçe Iddrisu Baba'yı izledi!

Yaz transfer dönemine damgasını vuran Fenerbahçe, gelecek dönemler için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler Gana-Katar maçında Iddrisu Baba'yı izledi.

Fenerbahçe transfer sezonunu başarıyla tamamladı ancak gelecek dönemler için çalışmalarını da sürdürüyor. Hedefteki isimlerden biri de Mallorca'da forma giyen İddrisu Baba... 22 yaşındaki futbolcu Gana Milli Takım formasıyla Antalya'da Katar'a karşı oynadı. Gana'nın 5-1 yendiği mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Genç ön libero karşılaşmada müthiş bir oyun sergiledi. Fenerbahçe'nin scout ekibi de Antalya'daki mücadeleyi takip etti. Baba hakkında bol bol notlar aldılar.

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