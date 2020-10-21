21 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yaptığı teklif ortaya çıktı! Danny Welbeck...

F.Bahçe'nin yaptığı teklif ortaya çıktı! Danny Welbeck...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yaptığı 18 transferle iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de yıldız golcü Danny Welbeck olmuştu. Sarı lacivertlilerin ise gündeminde yer alan İngiliz golcüye yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Sezona 3 galibiyet 2 beraberlik ile başlayan Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Sezona 18 transfer ile damga vuran sarı-lacivertlilerde gündeme gelen bir isim de Danny Welbeck olmuştu.

İngiliz basını sarı-lacivertlilerin golcü futbolcuya yaptığı teklifi duyurdu.

'da yer alan haberde, ekibi Brighton ile anlaşma sağlayan Danny Welbeck'in imza öncesi Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediği belirtildi.

TEKLİFİ DUYURDULAR

Haberde Kanarya'nın İngiliz golcüye haftalık 140 bin poundluk teklif yaptığı ancak oyuncunun Premier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle daha düşük ücretle Brighton'a imza attığı ifade edildi.

Bir transfer de ezeli rakipten! Bedava geliyor haberin devamı

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