Fenerbahçe'nin yaptığı teklif ortaya çıktı! Danny Welbeck...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yaptığı 18 transferle iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de yıldız golcü Danny Welbeck olmuştu. Sarı lacivertlilerin ise gündeminde yer alan İngiliz golcüye yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
Sezona 3 galibiyet 2 beraberlik ile başlayan Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlamanın hesaplarını yapıyor.
Sezona 18 transfer ile damga vuran sarı-lacivertlilerde gündeme gelen bir isim de Danny Welbeck olmuştu.
İngiliz basını sarı-lacivertlilerin golcü futbolcuya yaptığı teklifi duyurdu.
The Sun'da yer alan haberde, Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağlayan Danny Welbeck'in imza öncesi Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediği belirtildi.
TEKLİFİ DUYURDULAR
Haberde Kanarya'nın İngiliz golcüye haftalık 140 bin poundluk teklif yaptığı ancak oyuncunun Premier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle daha düşük ücretle Brighton'a imza attığı ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama