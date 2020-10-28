28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'den Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki!

F.Bahçeli eski futbolcudan Macron'a sert tepki!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Bir dönem ülkemizde forması giyen Fransız futbolcu , 'un İslam ve karşıtı açıklamalarının ardından sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

2019-2020 sezonu başında transfer olduğu 'de yalnızca 6 ay forma giyen Fransız futbolcu gündem oldu. Tecrübeli futbolcu, 'un İslam ve karşıtı açıklamalarının ardından sert bir açıklama yaptı.

Rami, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Macron, görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Fransa, çok kültürlülük ülkesi. Bugün manşetlere baktığımda ve provokasyonları gördüğümde çok utanıyorum ve çok kırılıyorum." ifadelerini kullandı.

Adil Rami'den Macron'a sert tepki! !

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