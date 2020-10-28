Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'den Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki!

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Türkiye karşıtı açıklamalarının ardından sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

2019-2020 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'de yalnızca 6 ay forma giyen Fransız futbolcu Adil Rami gündem oldu. Tecrübeli futbolcu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Türkiye karşıtı açıklamalarının ardından sert bir açıklama yaptı.

Rami, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Macron, görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Fransa, çok kültürlülük ülkesi. Bugün manşetlere baktığımda ve provokasyonları gördüğümde çok utanıyorum ve çok kırılıyorum." ifadelerini kullandı.

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