Fenerbahçe'de Ozan Tufan çok formda
Milli maçlarda Almanya ve Sırbistan ağlarını sarsan Ozan Tufan, son olarak Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta da penaltı yaptırdı. Genç oyuncu aynı zamanda bir de asist yaptı.
A Milli Takım'ın Almanya ve Sırbistan ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıran Ozan Tufan şovuna Fenerbahçe'de de devam etti. Sarı-lacivertli oyuncu, Göztepe önünde yine etkili oynarken bir penaltı yaptırdı, Pelkas'a bir de asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Orta sahada hücuma dönük olarak görev yapan Tufan zaman zaman yaptığı spektaküler hareketlerle de karşılaşmaya renk kattı. Sosyal medyada Ozan için, "Alemde Ozan Tufan", "Mevcut piyasanın en iyi orta sahası" "Son 8 günde 4. maçına çıkan Ozan Tufan'a kocaman bir alkış" mesajları paylaşıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama