Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Birkaç gol daha atabilirdik
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi. Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Kaçan pozisyonları değerlendiren Bulut, "Birkaç gol daha atabilirdik" dedi.
Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını değerlendirerek başlayan Erol Bulut, "Hakemin performansından bugün memnun olmadık. Göztepe'nin penaltısının uzaktan yakından penaltıyla ilgisi yok, hakemin en azından VAR'a gidip kontrol etmesi gerekiyordu ama onu da yapmadı. Çok uzun haftalar var ve hakemlerin her takım için çok daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.
"5-6 YAPABİLİRDİK"
Göztepe karşısında 5-6 gol atma şansını yakaladıklarını ifade eden Bulut, "Maça iyi başladık, istediğimiz gibi de gitti. İlk yarıda bir kaç gol daha atabilirdik. "Ben 5 diyeyim siz 6 deyin, net gol pozisyonlarımız var. 3 gol attık ama 5-6 yapabilirdik, bunu başarabilirdik ama değerlendiremedik. Bu konu üzerinden daha fazla çalışacağız ve bu sorunu ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.
"ÜZERİNE KOYARAK GİTMEK İSTİYORUZ"
Takım olarak gelişmek zorunda olduklarını ifade eden Bulut, "Her hafta geçtikçe takım daha iyiye gidiyor. Takımın yarısı zaten yoktu, milli takımlara gitmişti. Her hafta üzerine koyarak gitmek istiyoruz; daha çok çalışmamız lazım, 35 hafta daha var ve yakaladığımız pozisyonları gole çevirme konusunda kendimizi geliştirmek zorundayız. Biz bireysel olarak değil, takım olarak değerlendiriyoruz, dolayısıyla hiçbir futbolcumun bireysel performansını değerlendirmem" dedi.
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