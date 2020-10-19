19 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin asistlerine devam ediyor!

Caner asistlerine devam ediyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.10.2020

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde eski futbolcusu 'i yeniden renklerine bağlamıştı. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertlilerde ligde 5 maça çıkarken 3 asist yaptı.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezonki 3 asistini de kornerlerden yaptı. Yıldız sol bek, ilk haftadaki maçında 'e, 4. haftadaki Karabük sınavında Samatta'ya, dün de Göztepe karşısında Serdar'a köşe vuruşundan gol attırmayı başardı. Maçın ardından da bir hayli mutlu olan Caner, "Seri galibiyetlerle adım adım hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu inançla ve mücadeleyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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