Fenerbahçe'de Caner Erkin asistlerine devam ediyor!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde eski futbolcusu Caner Erkin'i yeniden renklerine bağlamıştı. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertlilerde ligde 5 maça çıkarken 3 asist yaptı.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezonki 3 asistini de kornerlerden yaptı. Yıldız sol bek, ilk haftadaki Çaykur Rizespor maçında Gökhan Gönül'e, 4. haftadaki Karabük sınavında Samatta'ya, dün de Göztepe karşısında Serdar'a köşe vuruşundan gol attırmayı başardı. Maçın ardından da bir hayli mutlu olan Caner, "Seri galibiyetlerle adım adım hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu inançla ve mücadeleyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER