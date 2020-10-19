Fenerbahçe Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues ile olan sözleşmesini feshetti. Sarı-lacivertliler, fesih sözleşmesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
18 transferle kadrosunu adeta sil baştan yenileyen Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı.
Sarı-lacivertliler, sakatlıklar nedeniyle beklenen verimi gösteremeyen ve ayrılığı sık sık gündeme gelen Garry Rodrigues'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'in 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı:
"Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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