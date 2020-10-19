19 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı ile olan sözleşmesini feshetti. Sarı-lacivertliler, fesih sözleşmesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

18 transferle kadrosunu adeta sil baştan yenileyen 'de flaş bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler, sakatlıklar nedeniyle beklenen verimi gösteremeyen ve ayrılığı sık sık gündeme gelen 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'in 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı:

"Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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