Fenerbahçe'de Jose Sosa sakatlandı!

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, oyunun 82. dakikasında sakatlanarak değişiklik istedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşan ve mücadeleden 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku yaşanıyor. 26. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyette rol oynayan Arjantinli yıldız sakatlık geçirdi. Milliyet'in haberine göre 82. dakikada hafif bir sakatlık yaşayan Jose Sosa değişiklik istedi. Sosa'nın yerine oyuna Mert Hakan girdi. Sarı-lacivertliler ligde bir sonraki hafta Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek.

DİĞER