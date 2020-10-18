18 Ekim 2020, Pazar

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Geçtiğimiz sezonu zirvenin bir hayli uzağında bitiren Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Süper Lig'in iki devi, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş transferi için kıyasıya bir mücadele veren iki ezeli rakip, bir transferde daha karşı karşıya geldi. İşte hedefteki isim... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 18.10.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 10:23
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

İki takım da 2019/2020 sezonunun sona ermesinin ardından kadrolarına önemli değişiklikler yapmışlardı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Son iki sezonu sırasıyla 6. ve 7. sırada tamanlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımı olarak dikkat çekmişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Sil baştan bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler, 18 ismi kadrosuna katmış ve kiralık futbolcular dahil 25 oyuncuyla yollarını ayırmıştı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Fenerbahçe'ye göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray ise yaz transfer ve tescil döneminde yaptığı hamlelerle taraftarını memnun edememişti.

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