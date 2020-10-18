Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...

Geçtiğimiz sezonu zirvenin bir hayli uzağında bitiren Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Süper Lig'in iki devi, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş transferi için kıyasıya bir mücadele veren iki ezeli rakip, bir transferde daha karşı karşıya geldi. İşte hedefteki isim... | Son dakika transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 18.10.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 10:23 ABONE OL