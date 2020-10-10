Fenerbahçe'de Perotti’ye sıkı tedavi

Kas sakatlığının çok önemli olmadığını açıklayan Diego Perotti'nin tedavisi tesislerde sürüyor. Arjantinli yıldız dünkü idmana da katılmazken, doktorların verdiği talimatları uyguladı.

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Kas sakatlığının çok önemli olmadığını açıklayan Diego Perotti'nin tedavisi tesislerde sürüyor. Arjantinli yıldız dünkü idmana da katılmazken, doktorların verdiği talimatları uyguladı. Perotti'nin önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.