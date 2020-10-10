10 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Perotti’ye sıkı tedavi

Perotti’ye sıkı tedavi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Kas sakatlığının çok önemli olmadığını açıklayan Diego Perotti'nin tedavisi tesislerde sürüyor. Arjantinli yıldız dünkü idmana da katılmazken, doktorların verdiği talimatları uyguladı.

Kas sakatlığının çok önemli olmadığını açıklayan Diego Perotti'nin tedavisi tesislerde sürüyor. Arjantinli yıldız dünkü idmana da katılmazken, doktorların verdiği talimatları uyguladı. Perotti'nin önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
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