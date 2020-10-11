11 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Igor Kokoskov için flaş iddia! NBA...

Kokoskov için flaş iddia! NBA...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

Fenerbahçe Beko'nun antrenörü Igor Kokoskov için ABD basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre NBA takımlarından Brooklyn Nets Sırp antrenöre teklif götürdü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından göreve getirilen Igor Kokoskov için önemli bir iddia ortaya atıldı. ABD basınında yer alan habere göre Sırp koç, NBA takımlarından Brooklyn Nets'ten teklif aldı. Takımın başına eski basketbolcu Steve Nash'i getirerek yeni bir coaching ekibi kuran Nets, Nash'in yardımcısı olarak Kokoskov'u istedi. Ancak Igor Kokoskov'un Fenerbahçe'de kalacağını belirterek teklifi reddettiği kaydedildi.

4'TE 4'LE BAŞLADI

Kokoskov, Fenerbahçe Beko ile çıktığı ilk 4 maçı kazandı. Efes önünde 48 ribaund ile kulüp rekoru kırıldı. Kokoskov, ribauntların bu sezon 'kilit' noktaları olacağını söyledi: "Bu toplu bir sorumluluk. Herkes ribaunt için savaşmalı." dedi.

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