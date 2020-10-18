18 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan güldüren itiraf! "Pelkas'ın ismini unuttum ve..."

Ozan'dan güldüren itiraf! Adını unuttum ve...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında , 'yi 3-2 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Sarı-lacivertli takımda , maç sonu güldüren bir itirafta bulundu ve maç içinde Dimitris Pelkas'ın adını unuttuğunu, ona '' diye seslendiğini söyledi.

'nin yükselen değeri , takımının galibiyetinde çalışkan görüntüsüyle alkış topladı. Maç sonunda sarı-lacivertlilerin youtube hesabındaki canlı yayında açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, karşılaşma esnasında yeni transfer Pelkas'ın ismini unuttuğunu ve '' diye seslendiğini ifade etti. Takım arkadaşları, Ozan'ın bu açıklamalarından sonra kahkalara boğuldu.

İşte Tufan'ın güldüren açıklaması...

Maç içinde ilginç bir an oldu. Pelkas'ın ismini unuttum ve Yunanistan diye seslendim. Caner ağabey de duydu ve gülmeye başladı. Kısa süreli bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama çabuk toparladık.

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