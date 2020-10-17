Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Emre Belözoğlu devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Birçok transferi bitiren Emre Belözoğlu'ndan flaş bir hamle daha geldi. Fenerbahçe'nin başarılı transfer politikasında büyük rol oynayan Belözoğlu, Beşiktaş ile arasında sözleşme krizi yaşanan yıldız futbolcu Dorukhan Toköz ile ocak ayında masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar ve gözden çıkarılan rakam...
Beşiktaş ve Milli Takım'ın orta alandaki önemli ismi Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç yıldız ile Siyah-Beyazlılar arasında uzun sünerin devam eden görüşmeler tıkanmış durumda.
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Yapılan son teklifi de yetersiz bulan Dorukhan'ın ocak ayında Fener ile masaya oturacağı öğrenildi. Milli futbolcu, Emre Belözoğlu ile görüşüp transfer pazarlığı yapacak.
ARADA 300 BİN EURO FARK VAR
Takvim'in haberine göre; Şu anda 350 bin Euro kazanan Dorukhan'a Beşiktaş'ın son olarak 700 bin Euro teklif ettiği, Fenerbahçe'nin ise 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.
OYNAMAK İSTİYORSA İMZALAR
Başkan Ahmet Nur Çebi de Dorukhan için sert ifadeler kullandı. Çebi, "Beşiktaş'ta oynamak istiyorsa imzayı atar. Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin" dedi.
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