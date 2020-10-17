17 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Emre Belözoğlu devrede

Kartal'ın yıldızı F.Bahçe'ye! Belözoğlu devrede
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

Son dakika haberi: Birçok transferi bitiren 'ndan flaş bir hamle daha geldi. Fenerbahçe'nin başarılı transfer politikasında büyük rol oynayan Belözoğlu, ile arasında sözleşme krizi yaşanan yıldız futbolcu ile ocak ayında masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar ve gözden çıkarılan rakam...

ve 'ın orta alandaki önemli ismi adım adım 'ye gidiyor... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç yıldız ile Siyah-Beyazlılar arasında uzun sünerin devam eden görüşmeler tıkanmış durumda.

YİNE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yapılan son teklifi de yetersiz bulan Dorukhan'ın ocak ayında Fener ile masaya oturacağı öğrenildi. Milli futbolcu, ile görüşüp pazarlığı yapacak.

ARADA 300 BİN EURO FARK VAR

Takvim'in haberine göre; Şu anda 350 bin Euro kazanan Dorukhan'a Beşiktaş'ın son olarak 700 bin Euro teklif ettiği, Fenerbahçe'nin ise 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

OYNAMAK İSTİYORSA İMZALAR

Başkan de Dorukhan için sert ifadeler kullandı. Çebi, "Beşiktaş'ta oynamak istiyorsa imzayı atar. Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin" dedi.

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