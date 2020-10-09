09 Ekim 2020, Cuma
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Fenerbahçe'den 30 milyon Euro tasarruf
Sarı lacivertli yönetim, yaptığı onca transfere rağmen takım bütçesini küçülttü. 2020-21 sezonu futbolcu garanti ücret ve fesih giderleri 35.9 milyon euro olarak açıklandı.
Sarı lacivertli yönetim, yaptığı onca transfere rağmen takım bütçesini küçülttü. 2020-21 sezonu futbolcu garanti ücret ve fesih giderleri 35.9 milyon euro olarak açıklandı. Üç yıl önce bu rakam 64.2 milyon euro idi. Böylece yaklaşık 30 milyon euro'ya yakın bir tasarruf gerçekleştirilmiş oldu. Bütçe de rahatladı.
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