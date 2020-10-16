16 Ekim 2020, Cuma
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Zeki Uzundurukan: Beşiktaş ile Şenol Güneş'in yolları yine kesişebilir
Spor Gündemi programına katılan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Beşiktaş ile Şenol Güneş'in yolları bir gün yine kesişebilir" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri
16.10.2020
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