Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray HDI Sigorta | MAÇ SONUCU
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Vestel Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-0 kazandı.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Opet, kendi sahasında oynadığı karşılaşmadan 26-24, 25-16, 25-21'lik setlerle 3-0 galip ayrılarak ligdeki 8'inci galibiyetine uzandı.
Sarı lacivertli ekipte kaptan Eda Erdem Dündar ile Kübalı smaçör Melissa Vargas kaydettikleri 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; Galatasaray HDI Sigorta'dan Olesia Rykhliuk 21 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Metin Sipahioğlu ve İlker Dinçay ile 75 yıllık Yüksek Divan Kurulu Üyesi 95 yaşındaki Turan Demirel de takip etti.
GÜNÜN DİĞER MAÇLARINDA İSE ALINAN SKORLAR ŞU ŞEKİLDE:
PTT - Karayolları: 3-1 (20-25 / 25-14 / 25-22 / 25-19)
Beylikdüzü Voleybol - Kuzeyboru: 0-3 (18-25 / 13-25 / 18-25)
Sistem9 Yeşilyurt - İlbank: 3-1 (25-19 / 19-25 / 25-19 / 25-14)
Sarıyer Belediyesi - Çan Gençlik Kale Spor: 3-1 (21-25 / 25-22 / 25-18 / 25-22)
Nilüfer Belediyesi - Aydın Büyükşehir Belediye: 3-1 (25-19 / 25-18 / 17-25 / 30-28)
Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları: 3-0 (25-19 / 25-17 / 25-13)
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