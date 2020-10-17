İşte Ozan Tufan'ın yeni hedefi! Fenerbahçe'den sonra...
Son dakika Fenerbahçe haberi: A Milli Futbol Takımı'nda attığı gollerle yıldızını yeniden parlatan ve Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Ozan Tufan'ın gelecek hedefi belli oldu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler...
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak inişli çıkışlı performansı sebebiyle güven problemi yaşatan Ozan Tufan kendine geldi.
Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yakından ilgilendiği, teknik direktör Erol Bulut'un güven verdiği Ozan, kendini adeta futbola adadı.
Rize maçında yedek soyununca soluğu Bulut'un karşısında alan Ozan, hocasının, "Sadece futbola odaklan. Ben sana güveniyorum ama oynamak için çok daha iyi olmalısın" sözünü dinledi ve farkını ortaya koydu.
AVRUPA'YA ADIM ADIM
Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nu da yanına alıp Ozan Tufan'ın nişan töreni için özel uçak kaldırması da milli oyuncunun motivasyonunu katladı. Erol Bulut'un on numara pozisyonunda şans verdiği Ozan, milli takımdaki oyunu ve attığı gollerle performansını katlarken, piyasasını da yükseltti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Avrupa devlerinin yakından takip ettiği oyuncunun talipleri artmaya başladı. Sözleşmesinde 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan Ozan'ın hedefi EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya adım atmak.
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