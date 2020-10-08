08 Ekim 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan şampiyonluk sözleri!

Erol Bulut'tan şampiyonluk sözleri!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

Yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran ve takımı baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de teknik direktör , kurmaylarıyla yaptığı görüşmede "Yönetim üzerine düşeni yaptı. Artık top bizde. Şampiyonluk için tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.

Fenerbahçe'de transfer döneminin sona ermesiyle gözler takıma çevrildi. Son gün 3 oyuncuyu daha (Diego Perotti, Kemal Ademi ve Dimitrios Pelkas) kadrosuna dahil eden sarı-lacivertli ekip her mevkide aynı kalitede en az 2 isme sahip oldu. Taraftarlar sahaya çıkacak yeni takımı izlemeyi sabırbızlıkla beklerken, teknik heyet de çalışmalara hız verdi. , milli arada her ne kadar eksik çalışılsa da sistemini takıma oturtmayı planlıyor. Hedef savunmada zor geçilen, hücumda bol gol atan ve keyifle izlenen bir Fenerbahçe oluşturmak.

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REKABET, BAŞARIYI GETiRECEK
Oyuncularla yapılacak toplantılarda da bu mesaj verilecek. Antrenmanlarda geniş kadro avantajıyla rekabet üst seviyeye çekilirken, formayı hak edenin giyeceği anlatılacak. İlk 4 haftada alınan 8 puan camiada olumlu karşılanmıştı. Bundan sonraki amaç galibiyet serisi yakalayıp, kayıpları minimumda tutmak, oyun seviyesini her hafta daha yukarıya taşımak olacak. Erol Bulut'un kurmaylarına, "Yönetim üzerine düşeni yaptı. Artık top bizde. Şampiyonluk için tüm gücümüzle çalışacağız" dediği öğrenildi.

BELÖZOĞLU VE ŞAHİN DE İZLEDİ
Antrenmanı idari menajer 'nın yanı sıra sportif direktör Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli eski futbolcu de izledi. Selçuk Şahin'in Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak kulüpte görev alacağı belirtiliyor.

SAMATTA: HER ŞEY ÇOK YENİ
Mbwana Samatta, Tanzanya 'nda Fenerbahçe ile ilgili soruları yanıtladı. Golcü oyuncu, "Yeni bir takıma, yeni bir çevreye katıldım. Yeni yüzler, yeni bir dil, farklı oyun taktikleri, kısaca her şey yeni. Fenerbahçe'ye transferimden önce konuşulması gereken çok şey var ancak şu anda doğru zaman değil. Maçtan sonra kariyer yolculuğumu, başından itibaren anlatacağım" dedi. Bu arada Samatta, 9.5 milyon euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli forveti oldu.

Mbwana Samatta: Fenerbahçe'ye transferimden önce konuşulması gereken çok şey var

ALTAY: PREMIER LİG'İ SEVİYORUM
Ümit Milli Takım'da bulunan Altay Bayındır, "F.Bahçe olarak iyi transferler yaptık. Lige de iyi başladık. Umarım sezon sonunda da güleriz" dedi. Karagümrük maçında kurtardığı penaltı için, "Takıma katkı sağladıysam ne mutlu bana" diyen Bayındır, "Başarımın sırrı çalışmak. Tek bir kaleciyi örnek almam. Hepsinin iyi yanlarını alıp, kendime kurgulamaya çalışıyorum. hoşuma gidiyor. Daha çabuk+agresif" ifadesini kullandı.

(Fotomaç)

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