Fenerbahçe'de Nazım Sangare formaya kavuşuyor!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare, sarı-lacivertlilerde formaya kavuşmaya yakın. Kanarya'da sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçını düşünülerek maçta süre verilmezse, Sangare ilk 11'de başlayacak. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Gökhan Gönül'ün sakatlığı sağ bekte Nazım Sangare'ye forma şansı doğurdu. Gönül'ün ��st adalesindeki sertleşme ve ağrı şikayeti sürüyor. Tecrübeli oyuncu dün de takımdan ayrı özel program uygularken durumu bugün netleşecek. Eğer teknik heyet gelecek hafta oynanacak Trabzonspor derbisini düşünerek Gökhan'ı riske etmezse, Göztepe önünde yarın Sangare 11'de başlayacak. Milli futbolcu, idmanlardaki hırsıyla göreve hazır olduğu mesajını verdi.

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