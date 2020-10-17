17 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nazım Sangare formaya kavuşuyor!

Sangare formaya kavuşuyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.10.2020

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare, sarı-lacivertlilerde formaya kavuşmaya yakın. Kanarya'da sakatlığı bulunan , gelecek hafta oynanacak maçını düşünülerek maçta süre verilmezse, Sangare ilk 11'de başlayacak. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'ün sakatlığı sağ bekte Nazım Sangare'ye forma şansı doğurdu. Gönül'ün ��st adalesindeki sertleşme ve ağrı şikayeti sürüyor. Tecrübeli oyuncu dün de takımdan ayrı özel program uygularken durumu bugün netleşecek. Eğer teknik heyet gelecek hafta oynanacak derbisini düşünerek Gökhan'ı riske etmezse, Göztepe önünde yarın Sangare 11'de başlayacak. Milli futbolcu, idmanlardaki hırsıyla göreve hazır olduğu mesajını verdi.

Ömer Faruk'a iki teklif birden! F.Bahçe'den ayrılıyor mu? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Bulut taktiğini belirledi! Güvenliği elden bırakmayacak Bulut taktiğini belirledi! Güvenliği elden bırakmayacak
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! Özeti izleyin F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! Özeti izleyin
Kanarya'da oyuncular hırs küpü! Kanarya'da oyuncular hırs küpü!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör